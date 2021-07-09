В Кремле поддержали призыв Поповой привить от коронавируса всех россиян

В Кремле положительно оценили призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к вакцинации всех россиян от коронавируса.

Попова считает, что России необходимо привить от коронавируса все население, тогда мы станем самой передовой страной в мире в борьбе с пандемией.

"Это же такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться. И конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привиты", - сказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что вакцинация всех граждан может быть труднодостижимой.

"Производители постоянно наращивают объемы производства. Понятно, что вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Конечно, еще предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет", - сообщил он.

Песков также напомнил о ковид-диссидентах, категорически не желающих прививаться. "Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", - констатировал представитель Кремля.