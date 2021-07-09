Талибы взяли Кандагар

Члены радикального движения "Талибан" (запрещено в России) вошли в афганский город Кандагар.

Отмечается, что столкновения проходили в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Точное число убитых и раненых граждан неизвестно, сообщает РИА Новости.

В то же время в Национальном управлении безопасности заявили, что спецподразделение правительственной армии девять боевиков во время операции в одном из районов города.

В руководстве Кандагара также заявили, что ситуация в городе находится под контролем, боевики отступают.