Талибы взяли Кандагар
Члены радикального движения "Талибан" (запрещено в России) вошли в афганский город Кандагар.
Отмечается, что столкновения проходили в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Точное число убитых и раненых граждан неизвестно, сообщает РИА Новости.
В то же время в Национальном управлении безопасности заявили, что спецподразделение правительственной армии девять боевиков во время операции в одном из районов города.
В руководстве Кандагара также заявили, что ситуация в городе находится под контролем, боевики отступают.
Вестник Кавказа
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