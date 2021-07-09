Карантин в Армении будет продлен на полгода

Минздрав Армении подготовил проект продления карантина из-за коронавируса на шесть месяцев.

"Проект уже в правительстве и думаю, что уже сегодня будет принято соответствующее решение", - сообщила в пятницу и.о. главы ведомства Анаит Аванесян, пишет Sputnik Армения.

Продление режима карантина даст минздраву возможность вводить и снимать ограничения, если в этом будет необходимость, пояснила Аванесян.

По ее словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Армении контролируема, рост заболеваемости может начаться с началом образовательного процесса, на этот случай ведомство уже рассматривает возможность введения новых ограничений и введения обязательной вакцинации.

"Проект находится в стадии разработки и вскоре будет представлен обществу. В некоторых случаях, если гражданин не вакцинируется, то должен будет представлять отрицательный тест на коронавирус", - заявила она.

Режим ЧП действовал в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года, после этого был введен карантин, действующий по сей день.