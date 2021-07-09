В Токио доставили Олимпийский огонь

Церемония передачи эстафеты Олимпийского огня состоялась в токийском парке "Комадзава", лампаду приняла губернатор столицы Юрико Коике, сообщает Kyodo.

Ранее она заявила, что огорчена решением запретить болельщикам присутствовать на спортивном мероприятии, но организаторы были вынуждены ввести ограничения из-за роста распространения коронавируса в Японии.

Ранее власти "Страны восходящего солнца" отказались от зрителей на летних Олимпийских играх из-за чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, которое будет действовать с 12 июля по 22 августа.

Напомним, что Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа.