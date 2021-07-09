"Роснефть" сообщила об открытии крупного газоконденсатного месторождения в Якутии

Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла газоконденсатное месторождение на территории Республика Саха (Якутия). Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 40 млрд куб м газа и более 2 млн т газового конденсата. Новое месторождение получило название Кэдэргинское.

Напомним, "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на 10 лицензионных участках, расположенных в Якутии. За 3 года предприятие открыло 4 месторождения.