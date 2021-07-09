Отдохнуть на озерах Боровое и Зеренда можно будет только при особом статусе в Ashyq

Уже в эти выходные на въезде в курортные зоны Казахстана Боровое и Зеренда появятся санитарные посты, сообщает телеканал Хабар 24.

Отдых на природе будет доступен только туристам с "синим" и "зеленым" статусом в приложении Ashyq. Ограничение связано с ростом заболеваемости коронавирусом - за неделю количество больных увеличилось в 2,5 раза.

"Наибольший прирост отмечен в Кокшетау, Бурабайском и Целиноградском районах", - сообщила санврач Акмолинской области Айнагуль Мусина.