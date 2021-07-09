Казахстанский "Кайсар" заинтересовался российским защитником

Казахстанский футбольный клуб "Кайсар" намерен усилиться российским защитником Михаилом Мищенко.

32-летний игрок последние полгода находился без клуба, а до этого защищал цвета "Тараза".

Учитывая его полугодичный простой, тренерский штаб "Кайсара" сначала хочет убедиться в его физической форме, пишет источник.

Если показатели удовлетворят кызылординцев, контракт будет подписан, передает Meta-ratings.kz.