Главная » Новости

Казахстанский "Кайсар" заинтересовался российским защитником

Казахстанский &quot;Кайсар&quot; заинтересовался российским защитником

Казахстанский футбольный клуб "Кайсар" намерен усилиться российским защитником Михаилом Мищенко.

32-летний игрок последние полгода находился без клуба, а до этого защищал цвета "Тараза".

Учитывая его полугодичный простой, тренерский штаб "Кайсара" сначала хочет убедиться в его физической форме, пишет источник.

Если показатели удовлетворят кызылординцев, контракт будет подписан, передает Meta-ratings.kz.

1390 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!