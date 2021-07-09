Более 25,7 тыс случаев коронавируса выявили в России

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили более 25,7 тыс случаев заболевания - максимум со 2 января.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 766 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 341 (13%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве - 6 643, в Московской области - 2 545, в Петербурге - 1951. В Крыму 348 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 214, в Ставропольском крае - 187, в Дагестане - 185, в Чечне - 80, в Кабардино-Балкарии - 57, в Карачаево-Черкесии- 44, в Ингушетии - 41, в Адыгее - 39, в Северной Осетии - 35.

Суточный прирост составил 0,45%, общее число инфицированных достигло в России 5 733 218 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 21 832 человека, за весь период 5 165 087 человек.

Умерли за сутки 726 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 141 501 человек.