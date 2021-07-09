В Уфе предотвратили теракт

Сторонник запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" задержан в Уфе. Он планировал устроить теракт на объекте правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ФСБ.

В ведомстве отметили, что боевиком оказался местный житель 1995 года рождения.

В арендованном террористом доме изъято самодельная взрывчатка и компоненты еще для одного устройства. В мобильном телефоне задержанного силовики обнаружили переписку с членами экстремистских структур.