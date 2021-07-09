На Кубань разрешили приезжать невакцинированным туристам

Власти Краснодарского края решили ослабить ранее введенное правило на въезд туристов с 1 августа. Приехать на отдых на кубанские курорты можно будет с отрицательным ПЦР-тестом, а не только с сертификатом о вакцинации.

"Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

В регионе в последние две недели растет заболеваемость коронавирусом, 5 июля был зафиксирован максимум случаев с начала пандемии - 214.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский, любой компромисс помогает спасать туристический сезон на Кубани, который оказался под угрозой после решения краснодарских властей запретить с 1 августа въезд непривитых туристов, однако на этом пути еще предстоит определенная работа.

"Любой компромисс, который сейчас достигается, а он уже не первый по счету, конечно, облегчает ситуацию относительно тех строгих мер, которые были изначально озвучены. Однако сказать, что мы абсолютно не переживаем больше за сезон на Кубани, нельзя. Правда, как всегда, где-то посередине. В некотором смысле это решение упростит туристам въезд на кубанские курорты, однако все равно остается большое количество людей, которые по каким-то причинам являются противниками прививок, и всем им дорога на отдых в Краснодарском крае закрыта. Таких людей, по нашим ощущениям, достаточно много", - пояснил он.

"Тем не менее, нужно подчеркнуть, что разрешение людям приезжать без прививки и прививаться на месте даст позитивный эффект. Пока постановление только-только было объявлено, мы еще не ощущаем реакцию туристов, так что можем лишь предполагать, что часть людей теперь решит поехать на Кубань. Мы понимаем, что, например, для частного сектора это спасение, потому что там вероятность строгого контроля за исполнением этого решения будет минимальной. Действительно, стоит ожидать, что основным бенефициаром от подобных мер станет именно частный сектор кубанской туристической сферы", - заключил Илья Уманский.