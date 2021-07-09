Врач рассказал, зачем нужны прививки тем, у кого уже есть антитела к COVID-19

Почему вакцинироваться нужно даже людям с антителами к коронавирусу, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов.

По словам медика, коронавирус постоянно мутирует, нет точных данных о том, насколько хорошо люди с антителами защищены от новых штаммов. "Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины", - сообщил Костинов.

Ревакцинания может проводиться тем же или другим препаратом, решение принимает врач, добавил эксперт.