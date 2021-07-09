Макрегор попробовал ударить Порье во время битвы взглядов (ВИДЕО)

В Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция поединка между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье. Видео инцидента опубликовано на странице ufcrussia в Instagram.

Во время битвы взглядов Конор встал в стойку, а затем попытался ударить Порье ногой. Однако ситуацию контролировал как сам глава UFC Дана Уайт, так и его помощники.

Напомним, третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск в Лас-Вегасе на UFC 264. Первый их бой состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Последний на данный момент поединок бойцы провели 23 января на турнире UFC 257. Тогда победу во втором раунде техническим нокаутом одержал Порье.