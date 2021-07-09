Литва начала строить забор на границе с Беларусью

В пятницу литовские военные начали сооружать на границе с Беларусью проволочное заграждение, призванное усилить контроль над потоками нелегальных мигрантов.

"Военные должны начать установку", - заявил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, передает BNS.

Забор от мигрантов будет установлен на участке в 30 километров, участок выбрали пограничники.

В этом году на литовско-белорусской границе были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном - из Ирака. Чаще всего они пересекают границу в районе Друскининкской заставы. За минувшие сутки на границе не было задержаний мигрантов, такая ситуация сложилась впервые за долгое время.