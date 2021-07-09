На следующей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет в Узбекистан. Об этом сообщили в посольстве РФ в Узбекистане.

Визит состоится 15-16 июля.

В ходе поездки глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", передает Podrobno.uz.

Напомним, 16 июля в Ташкенте состоится четвертая встреча министров иностранных дел Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в рамках которой стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.