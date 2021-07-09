Попова рассказала, откуда туристы ввозят в Россию дельта-штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-заде сообщила, что дельта-штамм в России распространяется благодаря выездному туризму.

"Штамм "дельта" - то, что мы в мы видим на сегодняшний день, - это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, где распространение его - до 70-90%, это США", - заявила она.

Попова считает, что в России нужно привить от коронавируса все население, тогда проблема распространения вируса будет решена.

Также она сообщила, что, несмотря на напряженную ситуацию с коронавирусом в стране, вводить локдаун пока не планируется.