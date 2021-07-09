Врач дала советы, как избежать теплового удара

В жару многие, сами того не замечая, перегреваются на солнце. Избежать теплового удара можно, соблюдая некоторые правила, сообщила РИА Новости врач медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Суна Исакова.

"В жаркую погоду возрастает и риск получения теплового удара - состояния, развивающегося в результате общего перегрева организма. Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду", - посоветовала медик.

Дресс-код на жару включает головные уборы, свободную одежду светлых цветов, солнцезащитные очки. Необходимо пользоваться кремом от загара, больше времени проводить в помещении, где есть кондиционер.

"Старайтесь сохранять прохладу в помещении. Для этого нужно использовать термометр. Оптимальная температура - 20-25 градусов или не более 32 градусов, если отсутствует кондиционер. Желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром", - добавила Исакова.

В жару нудно реже включать плиту и почаще принимать освежающий душ.