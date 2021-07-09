В Подмосковье предотвратили теракт ИГИЛ (ВИДЕО)

В Московской области за подготовку теракта задержан член запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает представитель ГУ СКР по региону Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств. Он подозревается в участии в деятельности террористической организации. Террористический акт удалось предотвратить", - приводит ее слова РИА Новости.

По данным следствия, мужчина вступил в ряды ИГИЛ (организация запрещена в России) и "возложил на себя функции рядового участника". В июне он планировал совершить теракт в Московском регионе, для чего приобрел компоненты для изготовления бомбы.

"Об этом стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан. В помещениях по его месту жительства и работы были проведены обыски. Изъята заготовка самодельного взрывного устройства, а также предметы, предназначенные для ее изготовления", - отметила Врадий.

В отношении террориста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ. В настоящее время он заключен в СИЗО.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин, потерпевшие крах на Ближнем Востоке террористические группировки в настоящее время пытаются закрепиться в других странах, включая и Россию. "Если смотреть на статистику активности ИГИЛ в Сирии и Ираке, то она устойчиво снижается в первом полугодии 2021-го по сравнению с прошлым годом. Боевики, увидев, что восстановить былое влияние на территории Ирака и Сирии в текущих реалиях крайне затруднительно, усилили давление на другие регионы, пытаясь там либо укрепить уже существующие ячейки, либо создать предпосылки для развития бандподполья и террористических структур", - сообщил он.

"В России они прежде всего уделяют внимание Северному Кавказу, однако всеми силами стремятся и распространить практику терактов на другие российские регионы. Количество задержаний, арестов, ликвидаций таких боевиков указывает на то, что проблема находится на очень плотном контроле со стороны ФСБ. Число новостей о обезвреженных ячейках вкупе с малым число терактов, дошедших до реализации, свидетельствует, что наши спецслужбы справляются с этой проблемой. Конечно же, это не означает, что боевики сдадутся, прекратят попытки осуществить громкие теракты и вербовать для этого одиночек через интернет либо использовать опытных боевиков, воевавших в Сирии", - предупредил Борис Рожин.

Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, в свою очередь, отметил, что ближневосточные террористические группировки всегда проявляли активность в России. "Количество раскрытых дел и предотвращенных терактов, даже накануне 9 мая, измеряется не одним десятком, то есть активность высокая – однако антитеррористические подразделения сил правопорядка России действуют весьма и весьма успешно, не давая боевикам совершать преступления. Опыт наших силовиков изучают европейские спецслужбы – раз в год они собираются на съезд в Москве, как правило, в мае", - рассказал он.

"Нынешняя волна готовящихся терактов и прибывших из-за рубежа эмиссаров черной смерти явно связана с уходом американцев из Афганистана и передислокацией боевиков с Ближнего Востока в центрально-азиатские государства. Распространение бывших сторонников ИГИЛ идет четко по центрально-азиатскому поясу: от уйгуров в Китае до Узбекистана и Таджикистан, который уже обратился за помощью к ОДКБ, так как не в состоянии контролировать проникновение боевиков из Афганистана. Даже в Грузии, которая вроде бы стоит особняком, мы отмечаем усиление присутствия боевиков в Панкисском ущелье. На лицо вполне понятная тенденция, которая приводит к образованию нового периода высокой активности террористических организаций", - указал Александр Артамонов.

"С одной стороны, это наступление талибов и активизация выдавливаемых на север боевиков различных подразделений. В Афганистане идет новый дележ власти, и непонятно до конца, каким образом это отразится на мусульманском мире, в который входит и Россия. С другой стороны, идет некая большая игра американо-британского блока, который пытается в этой мутной воде финансировать засылку своих эмиссаров от террористических организаций на территорию Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и России. Туркменистан здесь стоит в стороне, потому что страна закрытая, пока еще не подверженная общим тенденциям. В итоге мы получаем рост преступного присутствия группировок и активизация борьбы с ними со стороны российских сил правопорядка", - заключил военный обозреватель.