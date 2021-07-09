Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 году

Согласно новому прогнозу министерства экономического развития России, инфляция в стране в этом году достигнет 5% - ранее ожидалась инфляция на уровне 4,3%, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что прогнозируемый коридор инфляции колеблется на уровне между 4,9% и 5,1%. При этом прогноз на следующий год включает инфляцию в 4%.

В июне годовой рост цен в России достиг 6,5% - максимума с августа 2016 года, информирует Росстат.