В Ростовской области могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

В последние недели в Ростовской области ухудшилась ситуация с коронавирусом, в связи с этим в регионе могут ужесточить ограничения.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что новые ограничения могут быть введены уже сегодня, как только соответствующий документ будет подписан. "В нем четко обозначены задачи, которые будут реализовываться на территории области не только с точки зрения корректировок, а где-то ограничений, но и дополнительных мер по тем, кто не принимает необходимые решения по выполнению постановлений РФ и правительства Ростовской области", - пояснил он на заседании оперативного штаба региона по коронавирусу.

В регионе заняты 80% коек для больных коронавирусом, коэффициент распространения составляет 1,3, прирост заболевших за последние две недели составил 20-30%.