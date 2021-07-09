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МИД: Россия поможет Таджикистану в контроле границы

МИД: Россия поможет Таджикистану в контроле границы

У военной базы РФ в Таджикистане есть все необходимое для контроля ситуации на границе с Афганистаном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Двести первая российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе", - сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД также сообщила, что в настоящее время талибы (запрещенное движение в РФ) взяли под контроль около двух третей границы с Таджикистаном.

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Вестник Кавказа

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