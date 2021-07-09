Главная » Новости

Медики в Казахстане продавали непривитым гражданам паспорта вакцинации

Медики в Казахстане продавали непривитым гражданам паспорта вакцинации

В трех регионах Казахстана задержали медработников, которые продавали паспорта вакцинации от коронавируса.

"Уже дошло дело до фальсификации паспортов о вакцинации. Буквально вчера в трех регионах нашей страны задержаны медицинские работники, занимавшиеся их продажей, они оформляли документ фактически непривитым людям, а вакцину уничтожали", - сообщил в пятницу председатель республиканского агентства республики по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что медики обогащаются на здоровье населения, бюджетные деньги уходят на ветер.

Медиков, продававших сертификаты вакцинации задержали в Нур-Султане, Акмолинской и Алма-Атинской областях.

1515 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!