Медики в Казахстане продавали непривитым гражданам паспорта вакцинации

В трех регионах Казахстана задержали медработников, которые продавали паспорта вакцинации от коронавируса.

"Уже дошло дело до фальсификации паспортов о вакцинации. Буквально вчера в трех регионах нашей страны задержаны медицинские работники, занимавшиеся их продажей, они оформляли документ фактически непривитым людям, а вакцину уничтожали", - сообщил в пятницу председатель республиканского агентства республики по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что медики обогащаются на здоровье населения, бюджетные деньги уходят на ветер.

Медиков, продававших сертификаты вакцинации задержали в Нур-Султане, Акмолинской и Алма-Атинской областях.