Талибы захватили погранпост на границе с Туркменистаном
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило КПП на границе Афганистана и Туркменистана, сообщает Tolo News со ссылкой на представителей местного таможенного управления.
По данным телеканала, под контролем талибов оказался приграничный город Торгунди в провинции Герат в Афганистане.
Ранее представители движения, которые прибыли на переговоры в Москву, заверил, что не будет нарушать границ с соседними странами.
Вестник Кавказа
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