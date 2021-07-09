Талибы захватили погранпост на границе с Туркменистаном

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило КПП на границе Афганистана и Туркменистана, сообщает Tolo News со ссылкой на представителей местного таможенного управления.

По данным телеканала, под контролем талибов оказался приграничный город Торгунди в провинции Герат в Афганистане.

Ранее представители движения, которые прибыли на переговоры в Москву, заверил, что не будет нарушать границ с соседними странами.