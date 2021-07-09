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Спасатели в Тбилиси всю ночь боролись с последствиями сильного ливня

Спасатели в Тбилиси всю ночь боролись с последствиями сильного ливня

Накануне вечером на Тбилиси обрушился сильный ливень, он привел к подтоплениям и проблемам на дорогах.

В Службу управления чрезвычайными ситуациями от жителей города поступило порядка 40 сообщений с просьбой о помощи. Бригады спасателей трудились почти всю ночь. В некоторых частях города были затоплены улицы, подвалы и первые этажи домов. Местами ливень вызвал затруднение автомобильного движения.

В настоящее время все проблемы устранены.

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Вестник Кавказа

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