В ДТП на Кубани пострадали 12 человек

В Сочи автобус с пассажирами опрокинулся после автоаварии, пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Предварительно, 9 июля 2021 года около 9:00 в Хостинском районе города Сочи, в поселке Барановка, по улице Армянская, водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai Porter и съехал в кювет. По предварительным данным, пострадало 12 человек", - сказано в пресс-релизе. Стоит отметить, что всего в автобусе находилось 30 пассажиров.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.