Далай-лама рассказал, сколько нужно спать, чтобы сохранить здоровье

Далай-лама рассказал, сколько нужно спать для крепкого здоровья.

На прошлой неделе Далай-лама отметил 86-й день рождения, он заявил, что планирует прожить до 110-113 лет.

"Нужно понимать: если наш ум возмущен, обеспокоен различными эмоциями, то это влияет и на наше физическое состояние. Например, повышается кровяное давление, мы не можем спокойно спать и так далее. Спокойный ум – ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела", - отметил он на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись опубликована фондом "Сохраним Тибет".

Сам Далай-лама не имеет проблем с неспокойным умом и спит каждую ночь "очень спокойно и глубоко 9 часов". "Такой сон имеет большое значение", - подчеркнул он.

По убеждению Далай-ламы, даже чрезвычайно занятым людям важно выделять достаточное время для сна, "достаточный, крепкий и спокойный сон необходим – он оказывает положительное влияние на состояние ума и функционирование всех элементов тела".

Кроме того, сохранять "покой ума", обязательный для ментального и физического здоровья, Далай-ламе помогает длительная (несколько часов) медитация после сна.