Главный КПП на границе Ирана и Афганистана захвачен талибами

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" заявило о захвате главного пограничного поста на границе с Ираном, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей движения.

По данным издания, приграничный город Ислам-Кала полностью перешел под контроль талибов.

Ранее "Талибан" заверил Москву, что не нарушит границ Центральной Азии, а соседние страны "могут быть спокойны" о безопасности.