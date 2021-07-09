Главный КПП на границе Ирана и Афганистана захвачен талибами
Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" заявило о захвате главного пограничного поста на границе с Ираном, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей движения.
По данным издания, приграничный город Ислам-Кала полностью перешел под контроль талибов.
Ранее "Талибан" заверил Москву, что не нарушит границ Центральной Азии, а соседние страны "могут быть спокойны" о безопасности.
Вестник Кавказа
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