Крайне высокое атмосферное давление в Москве установило новый рекорд минувшей ночью

В Москве уже трое суток стоит аномально высокое атмосферное давление. В ночь на пятницу давление установило очередной рекорд.

"В 3:00 9 июля в Москве был установлен еще один метеорологический рекорд. На ВДНХ атмосферное давление достигло 1006,7 гПа (755,3 мм ртутного столба), что стало новым суточным рекордом, третьим подряд в этом месяце", - информирует портал "Метеоновости".

Прежний рекорд был установлен в 1938 году и составлял 754,4 мм ртутного столба.

В Москве за всю историю наблюдений рекордно высокое давление ни разу не удерживалось дольше трех суток подряд в июле.