В Москве ожидается плюс 33 и дефицит кислорода в воздухе

Сухая жаркая погода будет в Москве и Московской области в пятницу.

"Блокирующий антициклон будет определять погодные условия как предстоящим днем, так и в ближайшие дней пять как минимум. По данным синоптиков Метеобюро Москвы, сегодня, 9 июля, вблизи центра антициклона ожидается солнечная, сухая и жаркая погода. Максимальная температура воздуха в столице составит 31-33 градусов тепла, по области до плюс 33 градусов", - сообщается на портале "Метеоновости".

Жара будет сопровождаться безветрием и духотой.

"В воздухе выраженный дефицит кислорода, то есть формируется погодная гипоксия (духота с перегревом). Фон атмосферного давления высокий", - отметили синоптики.