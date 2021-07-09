Спасатели эвакуировали застрявших в горах КЧР 45 туристов

В Карачаево-Черкесии завершилась операция по спасению группы туристов, которые оказались отрезанными от внешнего мира из-за смытого дождями моста в Нижне-Архызском историко-архитектурном комплексе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что всего было эвакуировано 45 человек. Часть граждан разместили в гостинице в поселке Домбай. Другая часть группы была направлена в поселок Псебай Краснодарского края.

Решение по восстановлению автопереправы примет администрация комплекса с привлечением инженерных служб.