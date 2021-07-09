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В Нур-Султане ужесточают карантин на фоне высокой заболеваемости COVID-19

В Нур-Султане ужесточают карантин на фоне высокой заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане подтвердились 2 909 новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего случаев выявили в Нур-Султане – 796, Алматы – 420, Карагандинской области – 321.

Всего в республике инфицированы 448 000 человек.

В Нур-Султане с 11 июля будут закрыты аквапарки и крытые пляжи, городские пляжи, в том числе несанкционированные, бассейны, запрещена работа прогулочных теплоходов, лодок, водных мотоциклов.

Кафе и рестораны в столице будут работать только в будни с 07:00 до 20:00.

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