Минэкономразвития изменило прогноз по росту российского ВВП в 2021 году

Минэкономразвития России повысило прогноз по темпам роста ВВП в 2021 году с 2,9% до 3,8%.

На 2022-2024 годы прогноз по темпам роста экономики России не изменился: 3,2% в 2022 году и по 3% в 2023 и 2024 годах, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что изменение прогноза на 2021 год связано с улучшением динамики потребительского и инвестиционного спроса. Кроме того, в ведомстве пояснили, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий и вернется на докризисный уровень уже в этом месяце. При этом потенциал ее восстановления еще не исчерпан, добавили в МЭР.