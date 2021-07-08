День вакцинации сделают выходным в Карачаево-Черкесии

Власти КЧР дадут тем, кто сделал прививку от коронавируса, выходной. Такое решение было принято на заседании Оперштаба, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"День, когда человек сделал вакцину, будет нерабочим", - пояснил он.

По словам главы КЧР, такие рекомендации направят работодателям, причем не только в госорганизации, но и на предприятия и в учреждения.

Темрезов добавил, что сейчас жители Карачаево-Черкесии активно вакцинируются: каждый день прививаются более тысячи человек, темпы вакцинации за месяц выросли почти втрое.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии COVID-19 в Москве диагностировали у 21 144 человек. Справились с болезнью 20 416 жителей республики, умерли – 199.