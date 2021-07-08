Жителей Краснодара приглашают на новую ярмарку фермерских продуктов

В Краснодаре с 9 по 11 июля будет открыта фермерская ярмарка, она расположится на улице Лизы Чайкиной.

Мероприятие организовано совместно с ассоциацией фермеров Кубани (АККОР), на нем можно будет приобрести продукцию фермерских хозяйств не только со всего Краснодарского края, но также из соседних регионов.

Посетителям предложат фрукты, овощи, молочные товары, мясные деликатесы, пирожки, мед и травы с Алтая по особым ярмарочным ценам: ряд товаров можно будет приобрести вдвое дешевле, чем в магазинах.

Кроме того, на ярмарке будет запущен интернет-сервис по доставке продуктов.

Гостей также приглашают на дегустации и угощения, организаторы обещают и подарки.

Ярмарка будет открыта с 08:00 по 20:00, вход свободный, передает портал "Юга.ру".