Сбор подписей против стадиона на Зеленом острове начали собирать в Ростове-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону собирают подписи против строительства на территории Зеленого острова стадиона. Соответствующая инициатива появилась на одном из популярных сайтов.

Автор петиции считает, что постройка стадиона приведет к уничтожению зеленых насаждений, которых и так стало меньше за последние годы.

"В Ростове-на-Дону все чаще и чаще уничтожают зеленые зоны, рощи ради строительства с целью выгоды. В городе много стадионов, которые стали не нужны после строительства стадиона "Ростов Арена". Зачем уничтожать природу ради еще одного ненужного стадиона и траты государственного бюджета?", - приводит слова автора обращения Руслана Дегтярева "Аргументы и факты".