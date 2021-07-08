В парках Железноводска вновь будут выступать уличные музыканты

Уличным музыкантам разрешат играть в Курортном парке и на Каскадной лестнице в Железноводске, сообщает пресс-служба администрации города.

Коллективы уличных музыкантов, танцоры и артисты различных жанров будут радовать жителей и гостей города-курорта своими номерами. Для артистов выделят специальные зоны, где можно будет выступить, предварительно забронировав место.

"Уличные артисты теперь будут встречать, и дарить хорошее настроение гостям и жителям города. Уличные музыканты, танцоры, артисты и художники - неизменный атрибут настоящего отдыха", - цитирует пресс-служба главу Железноводска Евгений Моисеев.