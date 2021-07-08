СМИ рассказали, сколько ЕС хочет получить от Великобритании за выход из сообщества

Власти Европейского союза считают, что Великобритания за выход из состава сообщества должна заплатить Брюсселю примерно 47,5 млрд евро ($56,2 млрд).

Об этом говорится в предварительном отчете о консолидированном бюджете ЕС за 2020 год, сообщает ирландский телеканал RTE.

В нем отмечается, что обязательства Великобритании выплатить определенную сумму ЕС в результате Brexit содержатся в ряде статей итогового соглашения. В декабре 2017 года стороны достигли компромисса относительно механизма подсчета подлежащей выплате суммы, которая тогда оценивалась британскими властями в 35-39 млрд фунтов (около $50 млрд на тот момент). Однако финансовые требования Евросоюза будут значительно выше, следует из отчета.

Согласно статьям 140 и 143 договора о выходе Великобритании из ЕС, Лондон обязуется вернуть Брюсселю часть средств, выделенных Великобритании для реализации совместных проектов и программ, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не были доведены до конца. В подписанном соглашении Великобритания также взяла на себя обязательство по страховым и пенсионным выплатам чиновникам ЕС, передает ТАСС.

Теперь эту сумму должна утвердить в ноябре Европейская счетная палата.

Напомним, Великобритания вышла из ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг.