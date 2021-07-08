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СМИ рассказали, сколько ЕС хочет получить от Великобритании за выход из сообщества

СМИ рассказали, сколько ЕС хочет получить от Великобритании за выход из сообщества

Власти Европейского союза считают, что Великобритания за выход из состава сообщества должна заплатить Брюсселю примерно 47,5 млрд евро ($56,2 млрд).

Об этом говорится в предварительном отчете о консолидированном бюджете ЕС за 2020 год, сообщает ирландский телеканал RTE.

В нем отмечается, что обязательства Великобритании выплатить определенную сумму ЕС в результате Brexit содержатся в ряде статей итогового соглашения. В декабре 2017 года стороны достигли компромисса относительно механизма подсчета подлежащей выплате суммы, которая тогда оценивалась британскими властями в 35-39 млрд фунтов (около $50 млрд на тот момент). Однако финансовые требования Евросоюза будут значительно выше, следует из отчета.

Согласно статьям 140 и 143 договора о выходе Великобритании из ЕС, Лондон обязуется вернуть Брюсселю часть средств, выделенных Великобритании для реализации совместных проектов и программ, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не были доведены до конца. В подписанном соглашении Великобритания также взяла на себя обязательство по страховым и пенсионным выплатам чиновникам ЕС, передает ТАСС.

Теперь эту сумму должна утвердить в ноябре Европейская счетная палата.

Напомним, Великобритания вышла из ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг.

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Вестник Кавказа

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