Форум "Госзаказ Дагестан-100" открылся в Дагестане

На базе санатория "Каспий" в Карабудахкентском районе начал работу межрегиональный форум "Госзаказ Дагестан-100".

В работе мероприятия принимают участие делегаты от регионов Северного Кавказа, представители профильных органов власти, управлений федеральных структур.

С приветственным словом к участникам форума обратился первый заместитель председателя правительства Дагестана Нюсрет Омаров. От имени врио главы региона Сергея Меликова он пожелал плодотворной работы и отметил, что форум является знаковым событием, предоставляющим возможность обозначить актуальные проблемы в сфере государственных и муниципальных закупок.

Отмечается, что форум предполагает работу секций и дискуссионных площадок, а спикерами выступят представители Ассоциации специалистов по торгам, "Сбербанк-АСТ" УФАС Дагестана.