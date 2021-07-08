Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько людей повторно заболевают коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", что коронавирусом COVID-19 повторно заболевают не более 1% пациентов.

По ее словам, когда люди повторно обращаются с коронавирусом, то в первую очередь врачи выясняют, как ставили диагноз "год назад или полтора".

По статистике среди привитых двое из 300 человек заражаются SARS-CoV-2. Попова отметила, что в министерстве здравоохранения ведут лицевой персональный учет каждого заболевшего и вакцинированного. По данным ведомства, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлено 5 707 452 случая заражения.