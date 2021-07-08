Байден оценил силу Талибан

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Белом доме, что на сегодняшний день радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) наиболее сильно в военном отношении с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан

Американский лидер при этом отметил, что США будут иметь возможность наносить удары по Афганистану издалека в случае возникновения террористической угрозы.

"Мы разрабатываем загоризонтный антитеррористический потенциал, который позволит нам внимательно следить за любой прямой угрозой США и действовать быстро и решительно, если нужно", - цитирует Байдена РИА Новости.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. По данным на 6 июля, процесс вывода войск завершен более чем на 90%. Предполагается, что воинский контингент США полностью покинет Афганистан к 11 сентября.