Почему дети ненавидят ложиться спать, а взрослые никак не могут выспаться

Школьные каникулы в самом разгаре, и многие родители, пытающиеся уложить своих детей спать, наверняка думают: ”Да что же не так? Вот бы у меня была возможность поспать подольше!” У экспертов The Conversation складывается впечатление, что дети готовы заниматься чем угодно, лишь бы не спать, а многие взрослые уверены, что выспаться им не суждено.

На первый взгляд кажется, что сопротивление детей сну и отчаянное стремление взрослых к нему спровоцированы различными факторами. Однако у обоих категорий проблемы одного порядка. Такие факторы, как недостаточное время отдыха, поведенческие проблемы и нарушения сна, могут объяснить наше отношение к этому виду деятельности на разных этапах жизни.

Сколько нужно спать?

Согласно отчетам Фонда здорового сна, четверо из десяти взрослых не высыпаются. Неизвестно наверняка, сколько детей страдают от той же проблемы, но по данным одного шведского исследования, соотношение примерно такое же. Исследования подтвердили, что сон важен для развития ребенка, но вот сколько нужно спать зависит от возраста. Дети в возрасте 3-5 лет должны спать от 10 до 13 часов в день, включая дневной сон, дети в возрасте 6-12 лет должны спать от 9 до 11 часов. Взрослые от 18 лет и старше должны спать от 7 до 9 часов.

Недостаток сна у детей не всегда легко определить. Не все в состоянии общаться, когда хотят спать, многие не могут определить недосыпание. Дети вряд ли понимают, сколько им следует спать, поэтому они ориентируются на своих родителей. Есть явные признаки того, что дети страдают от недостаточного или плохого сна, включая плохое поведение, гиперактивность, плохую успеваемость в школе и низкий уровень физического развития. Между тем, взрослые, как правило, осознают недостаток сна за счет таких признаков, как повышенная сонливость, проблемы с бодрствованием, концентрацией внимания, ухудшение памяти и замедление реакции. Хроническое недосыпание в детстве в течение многих лет может привести к проблемам в более взрослом возрасте. Может усилиться сонливость, а последствия дальнейшего недосыпания усугубиться. Изменения зачастую происходят настолько постепенно, что мы не всегда их замечаем, но именно поэтому многие взрослые отчаянно пытаются и не могут выспаться.

Страх что-то упустить

Сложное поведение перед сном - самая распространенная проблема у детей. Отказ лечь (или остаться) в постели, проблемы с засыпанием, ночные и ранние пробуждения - примеры поведенческих проблем со сном у детей. Подобные затруднения могут возникнуть в раннем возрасте без триггера или же как реакция на важные жизненные события, например, переезд, семейные неприятности или начало школы. У детей также могут развиться поведенческие проблемы со сном из-за СУВ (синдром упущенной выгоды), а также непонимания, почему взрослым разрешено бодрствовать.

У взрослых поведенческие проблемы со сном часто описываются как плохая гигиена сна или неправильные привычки. Например, когда вы обещаете себе, что посмотрите всего только одну серию шоу или полистаете ленту не больше десяти минут, а затем не можете оторваться. Нерегулярный график сна и неумение расставить приоритеты являются симптомами поведенческих проблем со сном у взрослых. В то время как детям обычно говорят, когда им нужно ложиться спать, взрослые устанавливают свой собственный (и зачастую плохой) режим сна.

Отход ко сну не должен оборачиваться войной

Установление правил может помочь как детям, так и взрослым решить проблемы со сном. Дети и взрослые должны ложиться спать и вставать ежедневно примерно в одно и то же время. Также следует выработать постоянный 30-60-минутный распорядок отхода ко сну (например, теплая ванна или чтение книги) каждую ночь. Это особенно важно для детей. Следует избегать стимулирующих действий, в частности, просмотра телевизора, социальных сетей, видеоигр и серьезных физических нагрузок.

Также важно, чтобы спальня была максимально удобной для сна: темной, тихой, с располагающей обстановкой, свободной от отвлекающих факторов, например, компьютеров, телефонов или телевизора. Ночники пригодятся для детей, которые не любят темноту. Наконец, в течение дня и детям, и взрослым следует ограничить потребление кофеина, в том числе энергетических, газированных напитков, чая и кофе. По возможности, упражнения на свежем воздухе - отличный вариант для решения проблем со сном. Для детей дошкольного возраста дневной сон - нормальная практика, но подросткам и взрослым его следует ограничить.

Более серьезные нарушения сна

Некоторые проблемы со сном не всегда связаны с поведением. Расстройства сна вызывают проблемы как у взрослых, так и у детей. Примеры парасомнии или анормального поведения во сне включают лунатизм, разговоры во сне и кошмары. Такие расстройства обычно чаще встречается у детей, чем у взрослых, хотя и неизвестно почему. Большинство детей с возрастом их перерастают. Парасомния может быть вызвана стрессом, травматическими жизненными событиями и недосыпанием, а также может быть наследственной. У взрослых подобные нарушения чаще всего возникают в результате стресса, травм, психических заболеваний или нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Паркинсона.

К счастью, лечение такого поведения обычно не требуется, если оно не повторяется часто, не вызывает тревожные состояния и не опасно для жизни. Апноэ во сне также распространено. Хотя это состояние проявляется немного по-разному у детей и взрослых, признаки включают храп, усиленные попытки вдохнуть воздух во время сна, паузы в дыхании и удушье. Апноэ во сне может привести к проблемам: либо к нежеланию спать совсем, либо наоборот. Если вы подозреваете, что у вас или у вашего ребенка нарушение сна, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом.