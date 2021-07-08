В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве наблюдается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом COVID-19.

"Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса", – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

По ее словам, этого удалось добиться благодаря ограничительным мерам и массовой вакцинации.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии COVID-19 в Москве диагностировали у 1 411 491 человека. Справились с болезнью 1 207 500 жителей столицы, умерли – 23 328.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлено 5 707 452 случая заражения.