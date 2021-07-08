Запасы пресной воды под Азовом станут известны к концу лета

Геологи продолжают работы по изучению объемов и качества пресной воды под Азовским морем, результат их исследований ожидается через месяц, сообщил зампред крымского правительства Евгений Кабанов.

"Первоначальные данные, которые получены, не дают нам полной картины по объему и по качеству. Дополнительно подрядчик выполняет изыскательские работы. Думаю, что в первой декаде августа будет ясно", - рассказал Кабанов, передает "Интерфакс".

Ранее правительство России распорядилось выделить Росгеологии средства на проведение геологоразведки, предварительно объем пресной воды под Азовским морем оценивался в 0,5-1,2 млрд кубометров в год.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что точные объемы пресной воды под дном Азовского моря и их удаленность от берега будут известны к июлю.