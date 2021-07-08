Сванети примет Международный фестиваль короткометражного кино

В высокогорном краю Сванети, в Местии с 15 по 19 сентября пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов, который объединит в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на тему гор.

По словам организаторов, кроме конкурсной программы, на смотре будет представлена специальная секция для европейских партнеров, а также категория картин киностудии "Грузинский фильм", в рамках которой будут представлены анимационные фильмы. Также на секции реставратор фильмов Элия Парсаданашвили расскажет публике о том, как сейчас восстанавливают и реставрируют кинофильмы.

В финале будет представлена Лучшая короткометражная кинолента и Лучший фильм на тему гор, а также обладателей особенных призов – Лучшая киномузыка, Лучшее кинохудожество и Специальный приз жюри. Все победители будут отмечены призами.

Оценивать фильмы будет профессиональное жюри в составе грузинских и иностранных профессионалов, передает Sputnik Грузия.