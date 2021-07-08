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Взрыв на заправке в Самарканде унес жизнь мужчины

Взрыв на заправке в Самарканде унес жизнь мужчины

Сегодня днем на автомобильной заправочной станции в Самаркандском районе прогремел взрыв. Об этом сообщили в областном Управление по чрезвычайным ситуациям.

В результате инцидента, случившегося примерно в 14:36 по местному времени, погиб один человек. Еще один гражданин получил термические ожоги.

Согласно предварительным данным, причиной происшествия стали сварочное работы на 25-тонной подземной емкости, которая расположена на территории АЗС, передает Газета.uz.

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Вестник Кавказа

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