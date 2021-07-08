Ядерная политика НАТО противоречит целям безопасности альянса 

Договор о запрещении ядерного оружия – международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия - вступивший в силу 22 января 2021 года, вызвал шквал эмоций у государств, проводящих или поддерживающих политику ядерного сдерживания, пишут активисты ядерного нераспространения Жан-Мари Коллин, Сьюзи Снайдер и Тува Видсколд в статье для Euractiv.

Явно позитивная эволюция международного права категорически отвергается НАТО. Альянс утверждает, что его ”ядерный потенциал служит целям сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии”. При этом Организация Североатлантического договора создает угрозы для тех, кто присоединится к новому пакту ООН. Альянс формирует среду для распространения оружия, тем самым провоцируя опасный прецедент.

Инерция ядерного разоружения - это реальность, которую создают государства, проводящие или поддерживающие политику ядерного сдерживания. Проблема усугубляется тем, что их постоянная модернизация и обновление ядерного арсенала подрывают режим нераспространения. Государства, обладающие ядерным оружием, несут ответственность за него. Очевидно, что ядерное разоружение - непростая задача. Но бездействие и сопротивление прогрессу - опасная игра. Отвергнув Договор Организации Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия, Атлантический альянс и его 30 демократических режимов послали недемократическим государствам четкий сигнал о ”праве не соблюдать международное право”.

Договор, принятый 7 июля 2017 года, вступил в силу 22 января 2021 года. К соглашению, которое подписали 86 человек и 54 государства-члена, еще могут присоединиться новые государства-члены в ближайшие месяцы. Соглашение закрепляет нераспространение и позволяет осуществлять статью 6 (ядерное разоружение) Договора о нераспространении ядерного оружия. ДНЯО, как основа режима нераспространения, находится в опасности, и даже Североатлантический союз косвенно это признает в своем заявлении: ”Устойчивый успех ДНЯО не может считаться само собой разумеющимся”.

Однако этот разумный довод не выдерживает натиска безответственных действий трех ядерных государств НАТО. Сразу после принятия документа в сентябре 2017 года Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками.

Соединенное Королевство заявило о желании увеличить свой ядерный арсенал, отказавшись от обязательств по разоружению в рамках ДНЯО от 2010 года.

Франция, одновременно поддерживая НАТО, хочет за счет полного обновления своего арсенала, способствовать европеизации ядерного сдерживания посредством стратегического диалога и проведения учений по сдерживанию для других европейских государств.

Наконец, по данным Управления Конгресса США по бюджету, в следующие десять лет Соединенные Штаты потратят колоссальные $634 млрд на новые системы ядерных вооружений.

Очевидно, государства не соблюдают принцип ”добросовестности”, как того требует ДНЯО и Консультативное заключение Международного Суда ( от 7 июля 1996 г.).

Заявление Альянса также подрывает демократические ценности ООН и ее институтов. Договор о запрещении ядерного оружия был предметом открытых переговоров (в 2017 году), на которых могли присутствовать все государства, чтобы изложить свою точку зрения и, таким образом, повлиять на содержание текста.

За исключением Нидерландов, все государства-члены НАТО не участвовали в переговорах. Ставя под сомнение ценность Договора, они бросают вызов функционированию ООН и ее генерального секретаря, который является депозитарием Договора о запрещении.

В докладе ”Неядерный альянс: почему члены НАТО должны присоединиться к запрету ООН на ядерное оружие” (116 страниц) проанализированы аргументы НАТО, основанные на мифах, заблуждениях и преднамеренной лжи. Враждебное отношение НАТО к Договору о запрещении ядерного оружия противоречит его собственным интересам безопасности.

Конструктивно работая против угрозы, исходящей от ядерного оружия, государства-члены Североатлантического альянса смогут защитить свое население.

Некоторые партнеры НАТО в Европе (Австрия, Ирландия и Мальта) или в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд) уже являются государствами-участниками Договора о запрещении ядерного оружия.

Другие заявили о своем участии в качестве государств-наблюдателей (Финляндия, Швеция, Швейцария) на совещании государств-членов, которое состоится в ООН в Вене (12-14 января 2022 года). Ожидается, что количество присоединившихся будет расти.

Тем не менее НАТО пытается саботировать суверенную волю стран и препятствовать их взаимодействию, призывая своих ”партнеров и все другие государства” дважды подумать, прежде чем присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Едва завуалированная угроза, исходящая от НАТО, показывает, насколько три обладающих ядерным оружием государства боятся потерять моральную поддержку, которая им необходима для оправдания военного потенциала, способного вызвать катастрофические гуманитарные и экологические последствия.

НАТО не может препятствовать развитию международного права. У Договора о запрещении ядерного оружия нет другой цели, кроме как усилить безопасность во всем мире.

Заявляя, что его государства-члены поддерживают ”конечную цель мира без ядерного оружия”, НАТО должна рассматривать Договор о запрещении ядерного оружия как возможность положить конец угрозе, с которой столкнулось не одно поколение.