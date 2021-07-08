На М-4 под Ростовом столкнулись восемь автомобилей

Массовое ДТП произошло в четверг вечером на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.

Представитель Ростовской областной поисково-спасательной службы рассказал, что столкнулись сразу восемь автомобилей.

"По предварительным данным, грузовик Volvo затормозил из-за остановившегося перед ним автомобиля. Водитель, LADA Granta, который ехал сзади грузовика, не успел среагировать и столкнулся с ним. По той же схеме столкнулись еще шесть сзади идущих автомобилей", - пояснил спасатель, пишет РИА Новости.

ДТП случилось на 1100 километре трассы в Азовском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.