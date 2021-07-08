Мэр Сочи сообщил, какие компенсации получат пострадавшие при наводнении

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал в своем Telegram-канале, какие компенсации получат потерпевшие при наводнении.

По его словам, семьям положена компенсация из расчета по 10 тысяч рублей на каждого прописанного в доме. За частичную утрату имущества гражданам выплатят по 50 тыс рублей, а при полной утрате – 100 тыс рублей на каждого члена семьи.

Градоначальник также сообщил, что мониторинговые группы обошли 90 подтопленных домовладений, в которых живут 335 человек. "Все они признаны потерпевшими и частично утратившими имущество", – отметил Копайгородский.