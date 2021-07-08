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Вакцинировать от коронавируса будут в частных клиниках Северной Осетии

Вакцинировать от коронавируса будут в частных клиниках Северной Осетии

Частные медицинские клиники Северной Осетии откроют пункты вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Дополнительные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции расположатся в частных медицинских клиниках Северной Осетии. Соответствующее поручение министерству здравоохранения дал врио главы республики Сергей Меняйло", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что для всех желающих вакцинироваться будет организован трансфер до пункта процедуры. 

Помимо этого, соцработники вместе с участковым врачом будут проводить подворовые обходы и разъяснительные беседы с жителями. 

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Вестник Кавказа

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