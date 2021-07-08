Дожди обеспечили Крым водой на два года вперед

В Крыму на фоне ливней значительно вырос запас воды в водохранилищах, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Из хорошего - все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью", - поделился он в эфире телеканала "Россия 24".

Сильные дожди идут на юге России с середины июня, в отдельных районах это привело к подтоплениям и селям.