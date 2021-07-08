Владикавказ обновит трамвайный парк

Руководство Владикавказа намерено полностью обновить трамвайный парк в 2020 году, сообщил глава администрации местного самоуправления города Вячеслав Мильдзихов, обратив внимание на то, что в настоящее время трамвайный парк в плачевном состоянии.

По его словам, для этой цели будет закуплено 45 новых вагонов. "Благодаря усилиям врио главы [Северной Осетии Сергея Меняйло] в августе мы получим первые 10 трамваев, еще 35 – в 2022 году", - сказал он, отметив, что, таким образом, трамвайный парк в новом году будет полностью обновлен.

Мильдзихов также сообщали о том, что трамваи будут оборудованы приборами звукового оповещения о приближающейся остановке, а также электронными табло с маршрутами и камерами видеонаблюдения, передает ТАСС.